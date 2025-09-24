Mega Man Star Force Legacy Collection krijgt meer details

Hoewel het voor het Westen onder de radar vloog onthulde de afgelopen Nintendo Direct een gloednieuwe verzameling van Mega Man-games. De Star Force Legacy Collection bevat drie verschillende games, maar wel al hun variaties. Zo heb je van de eerste game Pegasus, Leo en Dragon, van de tweede game heb je Zerker X Saurian en Zerker X Ninja en van de derde game Black Ace en Red Joker. Net als met Pokémon zijn er minimale verschillen tussen de games, maar zo kun je zelf kiezen welke versies je wilt spelen.

De games verschenen oorspronkelijk op de DS en waren een direct vervolg op de Battle Network-serie, maar wel in een verre toekomst. De Collection biedt, zoals ondertussen standaard met dit soort verzamelingen, een muziekspeler, een galerij en zijn special event voorwerpen toegevoegd,

Daarnaast kun je de layout van je scherm aanpassen, aangezien het touchscreen van de DS ook zichtbaar blijft en zijn er opties om de game makkelijker te maken zoals moeilijkheidsgraad en assist opties. Daarnaast kun je online vechten tegen anderen en is er natuurlijk een betere resolutie een mogelijkheid.

De game moet in 2026 verschijnen voor PS4, PS5, Xbox, Steam en de originele Switch.