Archer Maclean’s DropZone 40th Anniversary Edition komt naar de Switch

Archer Maclean’s DropZone viert dit jaar alweer zijn veertigste verjaardag! Dat willen System 3 Software en Hashcode Digital Limited groots vieren met een speciale re-release: Archer Maclean’s DropZone 40th Anniversary Edition. Ergens deze december komt de game uit voor de Nintendo Switch.

Wat kunnen we verwachten van deze jubileumeditie van Archer Maclean’s DropZone? Als het goed is, een goede mix tussen oud en nieuw. Spelers van het eerste uur kunnen de game opnieuw beleven, terwijl nieuwe upgrades ervoor zorgen dat ook nieuwe spelers er beter mee aan de slag kunnen. De graphics hebben een welverdiende update gekregen, maar er is ook een Retro-modus voor de echte puristen: alles is zoals het was in het origineel. Je schakelt moeiteloos tussen de vernieuwde look en de 8-bit graphics waarop ze gebaseerd zijn. Benieuwd hoe dat er allemaal uit ziet? Bekijk hieronder dan de trailer:

Archer Maclean’s DropZone 40th Anniversary Edition werd destijds zeer goed ontvangen en is te beschouwen als een echte klassieker in het genre. De game is dan misschien al vrij oud, maar hij heeft de tand des tijds vrij goed ontstaan. De mensheid beschermen tegen aliens is een thema dat het altijd goed doet, of dat nu in de jaren 80 of in 2024 is. Het idee is eenvoudig: red de overlevenden, verzamel kristallen en breng ze naar de Drop Zone. Oh, en ondertussen word je voortdurend belaagd door aliens. Eitje, toch?

Ga jij deze anniversary edition scoren? Laat het ons weten in de comments!