Ayasa: Shadow of Silence komt naar de Switch

Ayasa: Shadow of Silence is een nieuwe horror-platformer die vandaag is aangekondigd voor de Switch dat heeft. De game staat gepland om in 2025 te verschijnen. In Ayasa: Shadow of Silence vormen licht en schaduw de sleutel om te overleven. In de game verken je zes landen, los je moeilijke puzzels op en gebruik je unieke krachten om progressie te boeken.

Je doorkruist de zogenaamde Inverted World, een rijk waar goed en kwaad ooit in harmonie samenleefde. Die balans is nu echter verstoord en duisternis dreigt binnen te dringen in de zes landen: hoop, liefde, hebzucht, verraad, vertrouwen en onverschilligheid. Ayasha moet dit land verkennen en haar krachten gebruiken om balans te herstellen en de duisternis te overwinnen. Volgens game-ontwikkelaar Edgar Janoyan wordt Ayasa: Shadow of Silence “een ervaring die zowel mysterieus als meeslepend is waarin elke keuze telt”. Ben jij benieuwd geworden naar de game? Bekijk dan de trailer hieronder: