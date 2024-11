Nine Sols krijgt launch trailer

De game Nine Sols is gisteren verschenen voor de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft de game een launch trailer gekregen. Deze trailer is onder dit artikel te bekijken.

Nine Sols is een 2D actie-platformer. In de game ga je op reis en ontdek je een land dat wordt geregeerd door een oeroud alien ras. Je volgt een wraakzuchtige held die op een reis is om de Nine Sols te verslaan, de krachtige heersers van dit reik. Nine Sols speelt zich af in de fictieve stad “Taopunk” en combineert oosterse mythologie met een cyberpunk uitstraling. De game vertelt een complex verhaal. De wraakzuchtige reis van Yi ontvouwd zich in een reik dat is gevormd door mythische en geavanceerde technologie.