Asphalt Legends heeft nu ook een Switch 2-editie

Asphalt Legends is al een behoorlijke tijd beschikbaar in de eShop op de Nintendo Switch. De game heeft nu echter ook een Nintendo Switch 2-editie ontvangen, welke vanaf nu beschikbaar is in de eShop. Gameloft, de studio die verantwoordelijk is voor de Asphalt-serie, heeft een aantal upgrades toegevoegd aan de Switch 2-versie. Zo draait de titel nu constant op een stabiele 60 frames per seconde én zijn er ook nieuwe effecten toegevoegd. Verder biedt de gratis upgrade nog een belangrijke verbetering en dat is de resolutie. In docked mode draait het spel in 1440p terwijl de game in handheld mode een stapje terug doet naar 1080p.

De gratis upgrade is nu beschikbaar in de eShop. Ga jij binnenkort aan de slag met de Switch 2-versie van Asphalt Legends? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!