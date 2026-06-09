Lords of the Fallen II komt in de herfst ook naar de Switch 2

Tijdens de Direct vanmiddag werd onthuld dat Lords of the Fallen II ook op de Switch 2 gaat uitkomen. Een precieze releasedatum is er nog niet, maar de game staat gepland voor de herfst. Bekijk de nieuwe trailer hieronder om een eerste indruk te krijgen van de gameplay – en dan specifiek de combat!

Lords of the Fallen II wordt ontwikkeld door CI Games en is het vervolg op de Soulslike-titel Lords of the Fallen uit 2023. Strijd tegen de duisternis in een episch avontuur door een verscheurd koninkrijk. Een millennium na de Grote Scheuring heeft de Schaduwduisternis bijna alles verzwolgen. Eén koninkrijk is overgebleven – een heilig land gehuld in een oeroude kracht. Maar terwijl het licht vervaagt, rijst de duisternis op en nadert de Eeuwige Nacht. Een held moet opstaan, opdat een God ten val komt.