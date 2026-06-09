Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen komt naar de Switch 2

De nieuwste game in de Dragon’s Dogma-serie komt ook naar de Switch 2. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Direct vanmiddag. Maar dat niet alleen, ook werd onthuld dat de titel op 9 oktober uitkomt inclusief de Dark Arisen-uitbreiding. Je vindt de Switch 2-aankondigingstrailer voor Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen hieronder.

De nieuwste game in de Dragon’s Dogma-serie van Capcom is het vervolg op Dragon’s Dogma: Dark Arisen (lees hier onze review ). Ervaar de dynamische actie-RPG van Capcom samen met je Pawn-metgezellen en waag je in de geheel nieuwe Norgan-regio, waar de Relic Expedition Cycle uit Dragon’s Dogma: Dark Arisen terugkeert. Geniet van de trailer hieronder en/of neem hier een kijkje op de officiële website van de game.