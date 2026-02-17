Maak kennis met de alchemist uit Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster

Afgelopen december kondigde Inti Creates hun nieuwe titel aan. Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (hierna voor het gemak gewoon Kingdom’s Return) verschijnt op 23 april digitaal voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. Begin dit jaar werd er nog een trailer gedeeld waardoor we meer te zien kregen van de daadwerkelijke gameplay. En nu onthult Inti Creates alweer nieuwe informatie. Dit keer maken we in een nieuwe (Japanse) trailer kennis met de alchemist.

Wat voor game is Kingdom’s Return?

Kingdom’s Return is een actie-RPG waarin spelers op avontuur moeten gaan om hun gevallen koninkrijk te herstellen. Verzamel materialen in 2D side-scrolling avonturenlevels en gebruik ze vervolgens in het strategiespel om je stad naar eigen inzicht op te bouwen en je personages sterker te maken. Kies uit een van de vier personages: Imperial, Alchemist, Wizard of Zipangu, én ga op avontuur door een verscheidenheid aan actielevels. Verzamel de materialen die je nodig hebt om je koninkrijk op te bouwen en plaats gebouwen die de statistieken van je personages verbeteren. Ga vervolgens weer op pad om nog gevaarlijkere levels te veroveren, totdat de eindbazen bang voor je zijn. Mocht je meer willen weten, neem dan vooral hier een kijkje op de officiële website!

Oh ja, de Switch-versie kan trouwens met een gratis upgrade-pakket worden geüpgraded naar de Nintendo Switch 2-editie. In Japan verschijnt er ook een fysieke uitgave van Kingdom’s Return, maar of die de Engelse taal ondersteunt is nog onduidelijk.

Staat Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd!