Minecraft komt met betere belichting en schaduwen naar de Nintendo Switch 2

21 juni 2018 verscheen Minecraft op de Nintendo Switch, maar dat is zeker niet de enige versie die beschikbaar is. Daarvoor is het populaire bouwspel namelijk op bijna elk platform verschenen dat je je maar kunt bedenken. Toch denken Mojang Studios en Microsoft dat spelers nog lang niet uitgebouwd zijn, want er komt ook een specifieke Switch 2-versie! Wanneer precies is nog even de vraag, maar het moet in ieder geval dit jaar zover zijn.

Heel veel gamers weten wel wat Minecraft is, maar wat maakt de Switch 2-versie van de game zo bijzonder? Om te beginnen belooft het er in ieder geval een stuk beter uit te zien. De belichting en schaduwen zijn immers flink verbeterd, waardoor de hele titel er een stuk mooier uitziet. Ook is het mogelijk om de werelden van de Switch-versie over te zetten, zodat je in ieder geval niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen als je dat niet wilt.