Bakeru krijgt een fysieke release

We schreven eerder een review over actie-platformer Bakeru. Deze game kwam in augustus naar het Westen en dat beviel goed, want het kreeg van ons maar liefst een 8! En voor de verzamelaars is er nu goed nieuws, want uitgever Spike Chunsoft heeft aangekondigd dat er ook een fysieke versie onze kant opkomt. Hoewel deze 25 februari 2025 pas beschikbaar zal zijn, kan je deze al wel vast bestellen bij de webwinkel van Spike Chunsoft. Je ontvangt daarbij dan ook een dubbelzijdige A3-poster. In de Spike Chunsoft-store kost de fysieke release momenteel € 39,99, maar dat is wel exclusief de verzendkosten.

In Bakeru reis je door de 47 Japanse prefecturen terwijl je het land probeert te redden van een bizar festival. Dit doe je als Bakeru met de drum die in zijn familie van generatie op generatie overgaat. Je hebt ook de kracht om te veranderen in verschillende klassiek Japanse helden, en dat allemaal terwijl je ook nog wat opsteekt over de Japanse cultuur. Heb jij de game al gespeeld? Laat het ons weten in de comments!