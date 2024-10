[Preview] Steel Seed – Een ambitieuze, grootschalige actie-game van een kleine studio

Indiegames worden de laatste jaren steeds groter en beginnen meer van AAA-games weg te krijgen. Recente voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Plague Tale-games, Kena: Bridge of Spirits en It Takes Two. Deze games hebben daarom een nieuwe categorie gekregen genaamd AA-games, omdat ze qua budget en grootte tussen indie en AAA invallen. Op gamescom mocht ik aan de slag met de titel Steel Seed van ontwikkelaar Storm In a Teacup. Een game die gemaakt is door slechts 30 man, maar de uitstraling heeft van de volgende grote PlayStation exclusive. Lees hier wat onze eerste indrukken zijn van de game.

Dystopische toekomst

Het verhaal van Steel Seed gaat over Zoe, een AI guardian die leeft in een dystopische toekomst. Het verhaal speelt zich af duizenden jaren nadat mensen bijna de aarde hebben verwoest. Hierdoor zijn ze gaan onderduiken in een ondergrondse faciliteit, die wordt beschermd door deze AI guardians. De machines hebben de taak om de laatste overblijfselen van de mensen te preserveren. Een nieuwe mysterieuze dreiging staat echter op, die hun veiligheid in gevaar brengt. Als Zoe moet jij het samen met jouw robotvriend Koby opnemen tegen deze nieuwe dreiging in de vorm van kwaadaardige robots om de overblijfselen van de mensheid te redden. Ondertussen leer je meer over Zoe’s verleden, de oorsprong van de wereld en de relatie tussen mens en machine.

Net een PlayStation exclusive

Toen ik de game voor het eerst zag, viel het mij meteen op hoe mooi en gedetailleerd de game is. Het deed mij esthetisch gezien heel erg denken aan de game Stellar Blade. En als je mij had gezegd dat dit de volgende grote PlayStation exclusive was, dan had ik daar helemaal niet raar van opgekeken. De game zag er in mijn optiek zelfs beter uit dan sommige AAA-games die ik op de beurs heb gespeeld, zoals Star Wars Outlaws. Ik speelde de demo op de pc waar de wereld ontzettend veel detail en zeer vloeiende animaties had. Het voelt in alles aan als een AAA-game en je vergeet daarbij soms dat de game gemaakt is door slechts 30 mensen. Het is heel indrukwekkend dat zo’n klein team zo’n gigantische en gedetailleerde game heeft weten te fabriceren.

Futuristische Tomb Raider

Hoewel Steel Seed voornamelijk draait om de vliegensvlugge hack & slash combat waar we het later over gaan hebben, staat een aanzienlijk deel van deze game ook in het teken van platformen en het verkennen van de wereld. De developer naast mij vergeleek dit al met Tombraider en deze vergelijking was erg accuraat. Net als in Uncharted en Tomb Raider ben je in Steel Seed veel aan het klimmen en springen in, op en naar palen, platformranden en objecten. Deze gameplay voelde heel vertrouwd aan, omdat het precies zo werkt als dat je van de eerder genoemde games gewend bent. Deze gameplay is misschien niet heel verrassend maar biedt een leuke afwisseling tussen de stealth en combat gameplay door.

Sluipen en hakken

De combat in Steel Seed is erg uitdagend. Tijdens de demo begon ik ergens middenin de game en het was meteen pittig. Het vechten met vijanden voelde heel snel en vloeiend aan. Zoals gewoonlijk heb je een lichte aanval en een zware aanval en kun je deze afwisselen om combo’s te maken. Waar de uitdaging vooral om de hoek komt kijken, is de grote hoeveelheid vijanden die zich in een gebied bevinden. Een enkele vijand had je met een goed getimede combo wel neer, maar de tientallen waar ze in de demo mee aankwamen zorgden ervoor dat ik regelmatig overspoeld werd met aanvallen en ik af en toe ook moest schuilen en wegduiken. Wanneer de vijanden je kwijt zijn, gaat de game weer over op stealth mode en kun jij zo rustig vijanden op afstand neerschieten of ze sluipend één voor één ongezien uitschakelen en uit elkaar drijven.

Op die manier kun je de groep wat kleiner maken, zodat je jouw kansen vergroot om ze later met melee combat te verslaan. Een goede mix tussen stealth en hack & slash combat is essentieel om door deze gevechten te komen. Met enkel hersenloos button mashen kom je er dus niet in Steel Seed. De ontwikkelaar die naast me zat, vertelde wel dat het mogelijk is om de game volledig met hack & slash combat te spelen. Het is alleen heel moeilijk. Voor de mensen die te veel moeite hebben met de game wilde hij er wel een easy mode in stoppen, zodat mensen die fan zijn van makkelijkere action adventure games als Uncharted en Tomb Raider er ook van kunnen genieten. Maar wanneer je de game op normal speelt, moet je de omgeving dus erg goed analyseren om te weten hoe je succesvol kunt toeslaan.

Adaptieve skilltree

Net als veel andere actie games heeft ook Steel Seed een skilltree waarmee jij jouw moves kunt uitbreiden. Steel Seed heeft echter een hele originele insteek. Waar je in normale hack & slash games kunt levelen en zodoende skillpoints verzamelt die je kunt investeren in nieuwe moves, is dit in Steel Seed anders. In deze game bepaalt de manier waarop jij combatsecties benadert welke skill jij ontgrendelt. De game heeft drie verschillende skilltrees, namelijk melee combat, stealth en een Koby skilltree, die draait om shooter gameplay maar ook om het hacken van apparatuur. Als jij bijvoorbeeld heel veel stealth speelt, ontgrendel jij allemaal stealth vaardigheden en geen melee combat vaardigheden en andersom. Of als jij enkel de shooter vaardigheden van Koby gebruikt om vijanden te hacken of te beschieten, dan ontgrendel jij alleen deze vaardigheden.

Skilluitdagingen

De game heeft daarmee dus een adaptieve skilltree, die jou uitdaagt om de combat op verschillende manieren te benaderen. Het verkrijgen van een skill binnen één van deze skilltrees doe je met het voltooien van uitdagingen. Deze uitdagingen bestaan bijvoorbeeld uit het verslaan van vijf vijanden in 20 seconden zonder gezien te worden of het behalen van een combo van 10 hits. De ontwikkelaar vertelde dat hij de exacte manier om deze uitdagingen te voltooien om de skills te unlocken niet wilde prijsgeven en de uitdagingen nog een beetje vaag wilde laten. Zo kun jij als speler ook je eigen creativiteit gebruiken om vaardigheden vrij te spelen. Wanneer jij zo’n uitdaging voltooit, ontgrendel je bijvoorbeeld de vaardigheid om tijdelijk onzichtbaar te worden of om hele krachtige schoten af te vuren.

Ik heb de game slechts een half uurtje gespeeld, waardoor ik nog niet heel veel ervaring had met het najagen van deze vaardigheden, maar ik vond het idee in ieder geval heel erg gaaf. Je daagt de speler zo goed uit om de verschillende aspecten van de combat te beheersen, in plaats van steeds hetzelfde te doen.

Prachtige, adaptieve actiegame

Steel Seed was een game die mij op audiovisueel vlak echt omver heeft geblazen. Ik vond het heel knap dat zo’n kleine ontwikkelaar in vier jaar tijd een game kan afleveren die qua graphics en performance bijna vergelijkbaar is met de grote big budget AAA-titels. De wereld zag er groots en kleurrijk uit en de combat speelde heel soepel. Ik ben daarnaast heel benieuwd hoeveel de adaptieve skilltree gaat toevoegen aan de game en het lijkt mij heel leuk om alle vaardigheden hiervan proberen te verzamelen. Mocht je door deze preview geïnteresseerd zijn geraakt in Steel Seed, dan moet ik je helaas mededelen dat het op dit moment nog niet helemaal duidelijk is of de game ook op de Switch zal verschijnen.

Als er een Switch-versie komt, zal die er ongetwijfeld iets minder mooi uit gaan zien en het is maar de vraag of die ook goed draait. Steel Seed moet in november in ieder geval gaan verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Ze zijn wel van plan een Switch-versie te maken, maar dat doen ze alleen als dat de kwaliteit van de game niet in de weg zit. Mocht dit niet lukken, dan kijken ze of de game wel mogelijk is op Nintendo’s toekomstige hardware. Wil je meer lezen van onze gamescom coverage? Klik dan op de volgende link.