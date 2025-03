BEAST: Bio Exo Arena Suit Team komt binnenkort naar de Switch

Over enkele weken kunnen we een nieuwe hero shooter spelen op de Nintendo Switch: BEAST: Bio Exo Arena Suit Team. De game is aangekondigd voor 13 maart 2025, dus dat duurt niet lang meer. In deze korte trailer krijg je alvast een eerste indruk:

BEAST is in principe geen nieuwe game. Eerder kwam de shooter uit voor Apple Arcade, maar mobile game-ontwikkelaar Oh BiBi heeft besloten de sprong naar onder andere Nintendo’s hybride console te maken. En crossplay te ondersteunen tussen beide platformen!

De hero shooter belooft razendsnelle actie, waarbij je als je personage (je PET) speelt, of als de bijbehorende MECHA. Je wisselt moeiteloos tussen beide, afhankelijk van welke skills je op dat moment nodig hebt. Even wat vuurkracht nodig, of liever even wat behendigheid? Beide speelwijzen hebben hun eigen voordelen. De game heeft een story-modus, maar biedt natuurlijk ook multiplayer-matches. Hierbij speel je 3 tegen 3, lekker kleinschalig dus. Ook gaan de developers er prat op dat BEAST géén microtransacties heeft. Het draait om skill, niet om centjes.

Benieuwd geworden? BEAST: Bio Exo Arena Suit Team zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en moet € 9,99 gaan kosten.