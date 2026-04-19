Is Krafton geschrapt als uitgever Subnautica 2?

Vanaf de eerste aankondiging van Subnautica 2 in 2024 heeft de ontwikkeling zich voortduren in onrustige wateren verkeerd. Er ontstond al snel een escalerend conflict tussen uitgever Krafton en ontwikkelaar Unknown Worlds. Inmiddels lijkt het erop dat de wegen zich scheiden voor Subnautica en en Krafton.

Dat blijkt uit een recente wijziging op de Steam-pagina van Subnautica 2. Waar eerder zowel Krafton als Unknown Worlds respectievelijk als uitgever en ontwikkelaar werden weergegeven, wordt nu alleen die laatste nog op Steam vermeld. Wat dit concreet inhoudt, is op dit moment onduidelijk. Het lijkt echter het gevolg van het langslepende conflict tussen beide partijen. Krafton liet Polygon weten nog steeds betrokken te zijn bij de early access release van Subnautica 2, maar was verder niet bereid tot commentaar. Ook vanuit Unknown Worlds kwam geen commentaar over deze wijziging.

Een korte opfrisser

Krafton heeft Unknown Worlds in 2021 overgekocht en is sindsdien dus betrokken bij de ontwikkeling van Subnautica 2. Vorig jaar besloot de uitgever echter om drie directieleden van Unknown Worlds te ontslaan, waarna CEO Ted Gill en zijn collega’s naar de rechter stapten. Het zou gaan om een substantiële bonus van maximaal $ 250 miljoen die aan de developers uitbetaald zou worden als er aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Dat was onderdeel van de overeenkosmt die bij de overname werd gesloten. Precies de mensen voor wie die bonus gold, werden echter ontslagen. Krafton en Unknown Worlds vertelden elk een ander verhaal, en deze turbulentie heeft de Subnautica-community op zijn kop gezet. Onlangs heeft Gill zijn titel als Unknown Worlds CEO weer teruggekregen.

Wanneer komt de early access?

Dat bleek nog niet het einde van het drama. Kort daarna kondigde Krafton namelijk een early access-releasedatum in mei aan, iets waar Gill niet van op de hoogte was. Op dit moment is er geen releasedatum vastgesteld en de rechter heeft zelf een deadline van 15 september opgelegd voor de bonus. Lukt het voor die tijd en presteert de game goed genoeg, dan zou er aan de eisen voor de bonus voldaan moeten zijn. Het moge duidelijk zijn dat dit juridische geschil voor aanzienlijke vertraging heeft gezorgd. Early access was oorspronkelijk namelijk gepland voor 2025. In ieder geval: in deze eerste fase hebben de developers een overwinning geboekt tegen Krafton, al is dit zeker nog niet het einde.

Ondanks al dit juridische drama lijkt de Subnautica-community onverminderd enthousiast over de release van de vervolggame. Er wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar die early access. Ondertussen zijn er op het officiële YouTube-kanaal allerlei Dev Vlogs en andere video’s te bekijken over het ontwikkelingsproces. Nog altijd is er op dit moment niets bekend over een Nintendo Switch (2)-release. Aangezien de eerdere games wel op de hybride console zijn uitgekomen, lijkt het een redelijke aanname dat dit ook voor Subnautica 2 zal gelden.