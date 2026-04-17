Launch trailer A Storied Life: Tabitha verschenen

Secret Mode en Lab42 Games hebben de launch trailer online gezet voor A Storied Life: Tabitha. De game kwam afgelopen week naar de Nintendo Switch. Het is een cozy ervaring waarin je de memoires van een dierbare probeert te herstellen. Dit doe je door hun huis te onderzoeken en te besluiten wat er belangrijk is en wat niet. En voor iedereen die wel benieuwd is hoe dat er uitziet op de Switch is er dus nu een launch trailer verschenen. Hierin zijn nog even snel de beste kanten van de game in het zonnetje gezet. De trailer kun je hieronder bekijken.

A Storied Life: Tabitha is een verhaal gestuurde game over herinneringen, nalatenschap en ontdekkingen, geïnspireerd door games als Unpacking, A Little to the Left en klassieke woordspellen zoals Mad Libs. In de game heb jij een landgoed geërfd van iemand die je nauw aan het hart stond. Deze persoon is van ouderdom overleden, maar heeft je een brief geschreven waarin hij je aanmoedigt om eventuele kostbare spullen op het landgoed te verkopen. Echter, een ongeluk gebeurd waardoor je besluit de spullen in het huis eens goed onder de loep te nemen. Er zou namelijk een memoires gepubliceerd worden van dit persoon, maar door een fout raakt deze beschadigd. Jij gaat op onderzoek uit om deze memoires te herstellen. Kam kamer voor kamer door het huis heen, verdeel de spullen die je daar vind en ontdek een geheim verleden aan de hand van de spullen die je vind. Aan welke voorwerpen hangen herinneringen en welke zijn simpelweg troep? Je hebt maar een gelimiteerd aantal dozen en ruimte, je zult sommige dingen moeten weggooien… en vergeet ze niet goed in te pakken!