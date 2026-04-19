[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 17

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Jay and Silent Bob : Chronic Blunt Punch

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 20 april

Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch is een side-scrolling tag-team vechtspel dat prachtige handgetekende animaties en design combineert met over-the-top gevechten en een nogal grof randje. Vecht je een weg door de straten en het winkelcentrum als Jay en Silent Bob, waarbij je een duizelingwekkende hoeveelheid onzinnige combo’s en speciale moves gebruikt en hulpjes verzamelt en oproept in dit over-the-top knokspel. Je moet echt alle beetjes creativiteit uit je tenen halen om de massa’s tuig met hockeysticks, drol-demonen, hipsters met baby’s en chagrijnige oude hangers te verslaan en enorme filmische baasgevechten te overleven. En zoals een echte side scrolling beat ‘em up betreft hoef je dit niet alleen te doen! De game is zowel solo als co-op te spelen.

Vampire Crawlers [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 21 april

Vampire Crawlers is een turbo wildcard game, ofwel een turn-based card-driven BLOBBER game met roguelike elementen. Wat dat inhoudt? Dat je in de wereld van Vampire Survivors een dungeon crawler game aan het spelen bent waarin je een deck probeert te bouwen dat zo overpowered is dat je de game breekt. Zo kun je bijvoorbeeld kaarten in een bepaalde volgorde spelen, waarbij elke kaart het effect van de volgende kaart verdubbeld. Gebruik daarnaast kaarten om dit effect gaande te houden en ga ervoor… 10,20,30… kun jij het oneindige halen? Maar wees gerust, je kunt de game zo snel spelen als je zelf wilt. Je kunt de tijd nemen om tactisch en langzaam te werk te gaan… of zo snel spelen als menselijk mogelijk is. De uitkomst zal in ieder geval goed zijn!

Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster

Prijs in de Nintendo eShop: €12,99 – 23 april

Kingdom’s Return is een actie-RPG waarin spelers op avontuur moeten gaan om hun gevallen koninkrijk te herstellen. Verzamel materialen in 2D side-scrolling avonturenlevels en gebruik ze vervolgens in het strategiespel om je stad naar eigen inzicht op te bouwen en je personages sterker te maken. Kies uit een van de vier personages: Imperial, Alchemist, Wizard of Zipangu, én ga op avontuur door een verscheidenheid aan actielevels. Verzamel de materialen die je nodig hebt om je koninkrijk op te bouwen en plaats gebouwen die de statistieken van je personages verbeteren. Ga vervolgens weer op pad om nog gevaarlijkere levels te veroveren, totdat de eindbazen bang voor je zijn!

Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 april

20 april – Saint Slayer: Spear of Sacrilege

21 april – Foreign Sun

21 april – Drop Duchy – Complete Edition

22 april – Tamashika

22 april – Glume

23 april – Food Truck Chef – Full Course Editiom

23 april – Kazuma Kaneko's Tsukuyomi

23 april – Kazuma Kaneko's Tsukuyomi – Digital Deluxe Edition

23 april – Dark Light

23 april – Dragon is Dead

23 april – Club

23 april – Monster Meals

23 april – SKYescort

23 april – Nagi no Koi

23 april – Court of Darkness: Captivation's Kiss

23 april – Fruit Mountain Party

23 april – Fruit Mountain Party – Nintendo Switch 2 Edition

23 april – Emoji Battlefield: Summer Vacation

23 april – Rumbral

23 april – Animated Jigsaw's – 3in1 Bundle

23 april – Kitchen Wars

23 april – Goat out of Hell: Lost Pets

23 april – EGGCONSOLE 'Adventure of Randar' MSX2

23 april – GAME The Strongest Job is Apparently Not a Hero or a Sage, But an Appraiser (Provisional)!~Dungeon and Mystery Girl~

23 april – Avilion Forever – retro JRPG

23 april – Joy Piano

23 april – Reptilian Rising

23 april – Maid Card Gatcha: Collect, Display, Complete

23 april – Poopy Time

23 april – Alice in Underland

23 april – Nationwide Academic Check: Junior High Level

23 april – Aquadream

23 april – Outbreak: Zombie Survival Collection

24 april – Moto Rush GT – Core Edition

24 april – S.N.I.P.E.R. Hunter Scope – Core Edition

24 april – Pixel Cafe – Definitive Edition

24 april – Bowling Fever – Grand Edition

24 april – Traysia

24 april – Pool Fever – Superior Edition

24 april – Motorbikes Pro 2025 – Discovery Edition

24 april – Snooker Fever – Value Edition

24 april – Bad End: If you Play, You'll Die?

24 april – Indoor Baseball

24 april – Formula Racing pro 2026 – GOTY Edition

24 april – Football Legends 2025 – Diamond Edition

24 april – Floor 9

24 april – Guts 'n Grunts Sr.

24 april – Birthday Boy

