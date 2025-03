Glover krijgt launch trailer

De klassieke N64 platform-game Glover verscheen afgelopen donderdag opnieuw voor de Nintendo Switch. Om de lancering te vieren heeft uitgever QUByte Interactive een launch trailer voor de game vrijgegeven. De trailer is hieronder te bekijken.

Glover is een 3D-platformer waarin je speelt als een magische handschoen die de balans in het koninkrijk moet herstellen. Door te rollen, springen en je magische bal slim te gebruiken, los je puzzels op en versla je vijanden. De game bevat zes kleurrijke werelden vol geheimen en uitdagende levels. Je kunt de bal in verschillende vormen veranderen om obstakels te passeren en power-ups verzamelen voor extra vaardigheden. Uiteindelijk sta je oog in oog met een kwaadaardige handschoen die chaos wil veroorzaken. Deze versie heeft een verbeterde besturing, maar behoudt de charme van de originele game. Fans van retro-platformers kunnen zich verheugen op een leuke en nostalgische ervaring.

Ga jij Glover spelen? Laat het weten in de reacties!