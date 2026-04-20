De geruchtenmolen rondom de Zelda-film is vooral onzin

De afgelopen dagen zijn er veel geruchten online verschenen rondom de aankomende The Legend of Zelda-film. Waar wat blijkt is dat de meeste verschenen afbeeldingen helemaal niets betekenen. Dus laten we eens kijken wat er voorbij is gekomen en wat er nu echt iets zegt over de film.

De setting van de film

Het grootste punt wat er voorbij kwam was de setting van de film. Weer ging het erover dat het Breath of the Wild zou zijn, want iemand van het stunt team had een logo gepost van hun team wat gemaakt was op basis van Breath of the Wild. Net als eerdere afbeeldingen zoals een blauwe outfit van Zelda blijkt weer niets te zeggen over de filmsetting. Dat blijkt nu er ook een foto van een patch voor het camera team is gedeeld online. Deze gebruikt juist het logo van de eerste game.

Ook foto’s van de set lijken op geen enkele manier te bevestigen waar de film zich afspeelt en of het gebaseerd is op een specifieke game. Mocht je dus bang zijn voor een specifieke game, nog geen zorgen het is juist waarschijnlijker dat ze elementen gaan pakken uit verschillende games. Wel lijkt het bevestigd dat er een volwassen Link in een groene outfit met de Master Sword zal verschijnen. Daar is namelijk een afbeelding van verschenen op een clipboard van de filmset, samen met de film codenaam: Umami.

Nieuwe cast

Er is mogelijk wel wat gelekt rondom twee andere cast members. De eerste is dat Dichen Lachman een personage speelt die erg op Impa lijkt. Iemand die in elk geval erg op Dichen lijkt werd al in de eerder gelekte video van de set gespot en kort was haar naam ook op IMDb als Impa te zien. Aangezien er aanpassingen door gebruikers gedaan kunnen worden is dit niet zeker, maar wel redelijk aannemelijk.

Een tweede actrice die genoemd wordt voor de film is Faith Delaney. Deze twaalfjarige actrice is zo goed als zeker een onderdeel van de film. Ze was namelijk niet alleen in Nieuw-Zeeland, waar Zelda werd opgenomen, voor 10 weken lang. Ze heeft ook nog eens op haar profiel een project staan voor 2027 waar ze niet over mag praten. De druppel die het lijkt te bevestigen zijn echter haar stories waarin ze een pet draagt met Umami er op. Wat weer precies de codenaam van de film is. Het woord ziet er op de pet wel anders uit qua design dan hierboven, maar dat is ook weer niet heel gek.