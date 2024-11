Beat ‘em up The Phantom krijgt Switch-release

Stripboekheld The Phantom schittert binnenkort in een gloednieuwe game, genoemd naar het personage. De arcade-achtige game wordt ontwikkeld door Art Of Play Interactive en moet ergens in 2025 uitkomen. Wanneer precies is nog niet bekend. Oorspronkelijk zou The Phantom in december van dit jaar uitkomen, maar dat lijkt niet gelukt te zijn.

The Phantom is een stripboekheld uit 1936, maar niet zomaar een. Deze superheld is de allereerste stripboeksuperheld ooit! Hij gaat dus al best een tijdje mee. Dan verdien je ook wel je eigen game, toch? Deze nieuwe titel brengt een eerbetoon aan zijn legacy door zijn gedetailleerde handgetekende artstyle, alsof het allemaal echt uit een stripboek lijkt te komen. Je speelt door 15 levels aan de hand van klassieke brawling mechanics en kiest daarbij of je als Phantom zelf of zijn rechterhand Diana Palmer speelt. Of als beide, als je voor de 2-spelermodus kiest. De game biedt een gloednieuw Phantom-verhaal en is frame voor frame geanimeerd door mensen die ook voor Marvel en DC hebben gewerkt. Dat belooft wat!

Hoewel de releasedatum nog onbekend is, hebben we wel al een trailer voor je. Die bekijk je hieronder:

Voor zover op dit moment bekend krijgt The Phantom alleen een digitale release. Meer weten? Neem ook even een kijkje op de officiële website. Tijd om wat piraten een kopje kleiner te maken!