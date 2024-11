Trailer gevonden van geannuleerde LEGO James Bond game

Er zijn inmiddels veel verschillende LEGO Games verschenen, van veel populaire franchise. Zo verscheen twee weken geleden nog LEGO Horizon Adventures, de LEGO versie van populaire game Horizon Zero Dawn. Maar het is niet alleen games waar LEGO een eigen versie van maakt, ook films komen veelvoudig voor in hun arsenaal. Nu blijkt dat ontwikkelaar TT Games op een bepaald moment ook een LEGO game wou maken, eentje die helaas niet door de conceptuele fase heen kwam.

Een trailer voor een pitch voor een James Bond LEGO game verscheen namelijk afgelopen week op Reddit. Er was wat verwarring waar deze trailer nou eigenlijk voor was, omdat de video werd gevonden in de data van een LEGO Dimensions build. Mensen dachten eerst dat het om geannuleerde content voor LEGO Dimensions jaar 3 ging, maar dit bleek niet het geval te zijn. TT Games had de picth voorbereid om een geheel vrijstaande LEGO James Bond game te maken. Uiteindelijk besloot The LEGO Group echter niet door te gaan met het idee, aangezien ze het niet bij het merk vonden passen.

Hieronder kun je de trailer bekijken, al dan wel zonder de copyright muziek. Ben je benieuwd naar de originele Reddit post dan kun je deze hier vinden.