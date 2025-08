Bekijk hier alle previews van Just Dance 2026 Edition in één artikel

Vorige week donderdag werd Just Dance 2026 Edition tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase aangekondigd. Op dat moment leek het er even op dat het nieuwste Just Dance-spel alleen op de Nintendo Switch zou verschijnen op dinsdag 14 oktober. Echter staat nu op de officiële productpagina aangegeven dat de game ook beschikbaar wordt gesteld voor de Nintendo Switch 2. Dat is trouwens niet het enige nieuwe nieuwtje, want inmiddels zijn er al vijf preview online gezet. Daardoor weten we nu al wat danspasjes van de vijf eerder aangekondigde liedjes.

Uiteraard is dit pas het begin, aangezien Just Dance 2026 Edition opnieuw 40 nieuwe hits zal bevatten. Toch is het handig om alle previews op één plek te hebben en daar is dit artikel voor! Het artikel zal bij nieuwe previews telkens worden geüpdatet, waardoor je hier ook meteen de nieuwste onbekende liedjes kunt vinden. Verder is het goed op de weten dat de allernieuwste previews onderaan dit artikel worden toegevoegd.

De previews van vrijdag 1 augustus:

De previews van dinsdag 5 augustus: