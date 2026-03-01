[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 10

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Scott Pilgrim EX [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €28,99 – 3 maart

Scott Pilgrim EX is een beat ‘em up met een compleet nieuw verhaal, bedacht door seriebedenker Bryan Lee O’Malley. Het verhaal speelt zich ver in de toekomst af. De straten van Toronto worden geregeerd door drie rivaliserende bendes: de Robots, de Demons en – hou je vast – de Vegans. Wie gaat het tegen ze opnemen? Scott Pilgrim en Ramona Flowers natuurlijk. Je speelt onder andere als deze twee helden, evenals nog vijf vechters, elk met hun eigen vechtstijl. Maak gebruik van combo’s of improviseer erop los in hectische levels en epische quests. Klein detail: door een scheur in tijd en ruimte krijgt de game een extra dimensie toegevoegd. Je kunt de game in je eentje spelen of met maximaal drie vrienden – zowel lokaal als online. Bovendien mag je een gave rocksoundtrack verwachten van dezelfde band die ook eerdere games van muziek heeft voorzien. Afgelopen Gamescom mochten wij de game al eens proberen: lees hier onze ervaringen.

Pokémon Pokopia [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 5 maart

In Pokémon Pokopia speel je eens niet een trainer, maar een Ditto, welke ontwaakt uit een lange slaap en zich heeft getransformeerd tot een menselijke gedaante. Je onderzoekt de omgeving waar je wakker bent geworden en ontmoet daar al snel Professor Tangrowth, die helemaal alleen woont op een plek waar vroeger mensen en Pokémon samenleefden. Het hele gebied is volledig verdord en dus besluit jouw Ditto hier wat aan te doen. Door samen te werken met andere Pokémon blaas je stukje bij beetje leven in dit verlaten gebied. De gameplay bestaat uit het doen opbloeien van je omgeving en het creëren van leefgebieden waardoor je andere Pokémon aantrekt. Na een ontmoeting met een andere Pokémon leer je hun aanvallen en/of vaardigheden gebruiken, waardoor je verder de omgeving kunt verkennen of nieuwe dingen kunt maken.

Naast dat je dus een perfecte plek voor jou en je Pokémon kunt bouwen kun je ook spelen met de Pokémon. Denk aan touwtje springen met Bulbasaur of je eigen huis bouwen. Dit is zelfs met vier spelers tegelijk te doen. Je bent natuurlijk vrij om je plek aan te passen zoals je zelf wilt. Met verschillende outfits en kapsels of door het maken van meubels en voorwerpen. Het belooft in ieder geval weer een geweldig nieuw Pokémon avontuur te worden. Benieuwd naar deze titel? Wij mochten de game al eens proberen, lees hier onze ervaringen.

Never Grave

Prijs in de Nintendo eShop: €16,49 – 5 maart

Never Grave: The Witch and The Curse is een Metroidvania roguelite, waarin jij samen met een vervloekte hoed op reis gaat. Het idee is simpel, verken uitgebreide en steeds veranderende dungeons waarin je op zoek gaat naar loot. Gebruik dat vervolgens om zelf beter te worden, een dorp te bouwen en te verbeteren en simpelweg je leven te leiden. Je hoed is hierbij je grootste asset, omdat je deze kan gebruiken om verslagen vijanden over te nemen. Speel vervolgens als deze vijanden om puzzels op te lossen, nieuwe gebieden vrij te spelen of om hun kracht te gebruiken om sterke vijanden te verslaan. De game kan daarnaast gespeeld worden tot op 4 spelers, welke allemaal hun eigen hoed met zich meebrengen!

Wat verder verschijnt in de week van 2 tot en met 8 maart

3 maart – Projected Dreams

3 maart – Dig to Escape Obby

4 maart – Avenue Escape

4 maart – Mole Cart Digging

5 maart – Back to the Dawn – Switch 2 Edition

5 maart – Back to the Dawn

5 maart – Elf Girls

5 maart – Planet of Lana II – Switch 2 Edition

5 maart – Planet of Lana II

5 maart – The Last Ninja Collection + Bonus Games

5 maart – Sushi Cat Tower Defense

5 maart – Bulbboy2: Jar of Despair

5 maart – Ratcheteer DX

5 maart – Greedland

5 maart – Poker Night at the Inventory

5 maart – Shrink Rooms

5 maart – Aery: The Kings Messenger

5 maart – Fortuna Magus

5 maart – Lantern Push

5 maart – Why Me?

5 maart – Police Girls

5 maart – Archerio

5 maart – Elevral

5 maart – Deep Combat

5 maart – Egg Console ‘Kohakuiro no Yuigon’ PC-8801mkIISR

5 maart – The Last Case of John Morley

6 maart – WWE 2K26 King of Kings Edition [Switch 2]

6 maart – WWE 2K26 Night War Edition [Switch 2]

6 maart – WWE 2K26 Attitude Era Edition [Switch 2]

6 maart – Spy Guy Junior: Untypical Animals

6 maart – Enjoy Up’s 3in1

6 maart – Beetle Shock

6 maart – Asphalt Racing Bundle

6 maart – Magic Realm Obby

6 maart – Buck Blastem

7 maart – Evergreen Meadow

