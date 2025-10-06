Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged aangekondigd voor de Nintendo Switch

Wederom wordt een Broken Sword-game nieuw leven ingeblazen. Dit keer gaat het om Broken Sword – The Smoking Mirror, de tweede game uit de serie die oorspronkelijk in 1997 werd uitgebracht. Dat maakte Revolution Software vandaag bekend. Een precieze releasedatum is er nog niet. Wel weten we dat Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged ergens begin 2026 moet gaan verschijnen. De Kickstarter-campagne voor de Collector’s Edition gaat binnenkort van start. Met de aankondiging is ook een nieuwe trailer gedeeld. Check deze onderaan dit bericht.

Deel twee van de geliefde point-and-click avonturen

Zoals gezegd gaat het om een remake van het tweede deel uit de Broken Sword-serie. Een reeks point-and-click games uit de jaren 90 ontwikkeld door Revolution Software. Naast uitdagende puzzels blinken de games ook uit in prachtige visuals en humorvolle dialogen. Je speelt als George Stobbart, een jonge Amerikaan die ooggetuige is van de ontvoering van zijn vriendin Nicole Collard. Het verhaal speelt zich af zes maanden na de avonturen uit het eerste deel. De remake van dit eerste deel, Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged, verscheen vorig jaar oktober voor o.a. de Nintendo Switch.

Wat mogen we van deze remake verwachten?

Allereerst zullen in deze Reforged-versie van Broken Sword- The Smoking Mirror de graphics een flinke upgrade krijgen naar 4K-beelden. Ook de audio krijgt een oppoetsbeurt. Net als de gameplay zelf. Ontdek het plezier van een moderne avonturenstijl of herontdek de nostalgie van de klassieke point-and-click; de keuze is aan jou. Los puzzels op, verzamel aanwijzingen en ga de interactie aan met een kleurrijke cast aan personages. Charles Cecil – oprichter en CEO van Revolution Software – geeft in een persbericht aan: ‘we hebben de game op een manier kunnen verbeteren die het origineel respecteert en het tegelijkertijd laat schitteren voor het moderne publiek‘.

Zet jij Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!