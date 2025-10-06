Deze maand volgt een nieuwe Limited Run Games LRG3 showcase

De Limited Run Games LRG3 showcase keert ook dit jaar weer terug, al is het iets het later dan normaal. Fans kunnen op 29 oktober naar de nieuwe showcase kijken, waarin doorgaans wordt gepresenteerd wat Limited Run Games binnenkort allemaal voor ons in petto heeft. Zo worden veelal nieuwe fysieke releases aangekondigd die het bedrijf uitbrengt. Vroeger werd LRG3 meestal rond juni gehouden, rond de E3, maar in elk geval dit jaar is deze verplaatst naar het najaar.

Limited Run Games heeft nog niet kenbaar gemaakt wat we kunnen verwachten. We weten wel dat het evenement het 10-jarig jubileum van het bedrijf viert en dus zou het zomaar eens een spectaculaire editie kunnen worden. Voor nu zullen we tot eind deze maand moeten afwachten. We houden je op de hoogte met meer details naarmate de show dichterbij komt!