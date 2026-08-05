Bekijk hier de launchtrailer van Big Walk (Switch 2)

Big Walk werd nog maar kort geleden tijdens de Nintendo Direct in juni aangekondigd. Deze multiplayergame verscheen gisteren op 4 augustus digitaal voor de Nintendo Switch 2. Uiteraard hoort er bij een release ook een launchtrailer, die vind je dan ook onderaan dit bericht. Wie weet heb je onze review al gelezen, zo niet doe dat vooral, want wij vonden het de leukste coöp-game sinds lange tijd! Bovendien is het prijskaartje ook nog eens aantrekkelijk. Tot en met 17 augustus betaal je geen €18,99 maar €14,24 in de Nintendo eShop.

Enjoy your Big Walk!

Big Walk is het nieuwste project van House House, de makers van Untitled Goose Game. Het doel van de game is een avontuur beleven met je vrienden, én lol hebben. Het is een coöp-spel die je met anderen moet spelen, in een groep van twee tot twaalf personen, waarbij je de wereld ontdekt en puzzels oplost. Je speelt als personages die nog het meest op een sneeuwpop lijken, maar dan met lange armen en benen, en een ‘neus/mond’ die van grootte verandert als je praat. Verder maakt de titel gebruik van ‘proximity chat’, wat betekent dat je elkaar niet meer hoort als je meer dan een paar meter van elkaar wegloopt. Dit, plus de gebaren die je kunt maken, zorgen voor hilariteit maar zijn ook meteen de belangrijkste tools die je hebt tijdens het spelen. Want je krijgt vrijwel geen aanwijzingen, het is vooral: Enjoy your Big Walk!

Staat Big Walk op jouw wensenlijstje? Geniet van de launchtrailer hieronder en mocht je meer willen zien/lezen, check dan hier de officiële website!