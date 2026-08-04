Fire Emblem: Fortune’s Weave-Direct onthult meer over de gameplay

Na de aangekondiging in december 2025, de PEGI-rating in april en de onthulling van de releasedatum in juni, werden we zojuist in de speciale Fire Emblem: Fortune’s Weave-Direct getrakteerd op informatie over de daadwerkelijke gameplay. In dit artikel bespreken we de hoogtepunten. Ben je daarna nieuwsgierig naar de beelden, kijk dan vooral zelf de Direct nog even terug!

Vier helden, één prijs

Het verhaal speelt zich af in het Dagdan Empire, een welvarend land dat al 1500 jaar floreert onder het bewind van de goden. In de hoofdstad van het rijk, Dagsion, vinden de Heroic Games plaats. De winnaar van deze gevechten ontvangt een bijzondere prijs, hij of zij mag namelijk een wens doen. Solel, de huidige heerser van het Dagdan Empire, belooft de wens van de winnaar te vervullen. Uiteraard trekt deze beloning machtige vechters uit het hele land aan. Strijders die allemaal mee willen doen om kans te maken op die wens. Onder de deelnemers zijn vier helden:

de jonge goedhartige Cai, die wil winnen om zijn opgesloten vader te bevrijden

de stijlvolle zwaardvechter Dietrich, die altijd op zoek is naar een sterkere tegenstander

Theodora de koningin van Saramis die voor de lang gekoesterde droom van haar land strijdt

Leda, een wraakzuchtige muzikante die de moordenaar van haar vader wil terugbetalen.

Vier personages met hun eigen verhaal. Kies met wie je de strijd aan gaat, maar ervaar vooral alle vier de paden. Bij de Pale Raven’s Perch kun je wisselen van held (ja je voortgang wordt opgeslagen!). Voltooi de paden achtereenvolgens of parallel. Jij kiest hoe je de strijd om de overwinning in de Heroic Games vormgeeft!

Red jij de wereld van de ondergang?

Maar jouw verhaal als speler begint aan het einde van de wereld door toedoen van de demonengod. We spoelen vijf jaar vooruit, van 1449 naar 1454. Vijf jaar na de Heroic Games is het Dagdan Empire aan de afgrond gebracht door de herrezen demonengod Balor. De vier helden die een grote rol speelden tijdens de Heroic Games, zijn verdwenen. Om grip te krijgen op de situatie geeft de oergodin Sothis een ziel de opdracht om de wereld van de ondergang te redden. Die ziel ben jij, de ware protagonist van Fire Emblem: Fortune’s Weave! En jij hebt twee keuzes: vecht jij in je eentje tegen de demonengod Balor óf gebruik je de tijdreiskrachten van de godin Fortuna om het lot van de vier helden te veranderen?

Als je kiest om terug te gaan in de tijd, zijn we weer terug bij het begin, de vier helden en hun paden naar de redding van Dagda.

Strategische gevechten, klassen en meer:

Net als bij gevechten uit eerdere Fire Emblem-games, draait het er bij de turn based-gevechten om dat je strategische zetten doet. Stel je eenheid samen en zet ze weloverwogen neer. Je positionering is van belang, dus speel het slim. Maak gebruik van verschillende aanvalsvormen (Combat Arts), of de speciale krachten van je helden (de Blaze Arts). Verzamel verschillende wapens en leden van verschillende klassen. Afhankelijk van de klassen die je gebruikt kunnen de vaardigheden, wapens en het bewegingsbereik van je eenheid drastisch verschillen. Strijd om de beurt in felle gevechten totdat er een winnaar is! En loopt het niet zoals je had gehoopt, gebruik dan Fortuna’s Blessing. Na elke actie kun je de tijd terugdraaien naar een eerder moment in de strijd. Dus bedenk gerust een nieuwe strategie als dingen anders uitpakken dan gepland of als je favoriete eenheid onverwachts ten onder gaat.

Bereid je voor op de strijd:

Bereid je voor op de strijd door tussen de wedstrijden door Dagsion te verkennen. Bezoek de verschillende voorzieningen voor uitrusting, bonussen en meer. Naarmate je reis vordert, krijg je toegang tot nog meer diensten. Deze tijd kun je besteden zoals jij wilt, dus denk goed na over waar je naartoe gaat:

Arena: hier kun je trainen om je vaardigheden te verbeteren, waardoor je nieuwe acties kunt leren en sterkere wapens kunt leren hanteren. Op wedstrijddagen kun je gevechten tussen andere deelnemers bekijken om tegenstanders te bestuderen.

Shopping Arcade: hier kun je wapens en gereedschap kopen of wapens verbeteren met de materialen die je hebt verzameld.

Temple Row: in tempels kun je klusjes doen om zegeningen te ontvangen die je tijdens gevechten helpen, zoals een tijdelijke versterking, het halveren van opgelopen schade en meer.

Certificatie-examens: praat met een exam proctor om je eenheden nieuwe klassen te geven. Succes is niet gegarandeerd, dus zorg dat ze de juiste vaardigheden hebben voordat je ze aanmeldt.

Missies: voltooi missies van de bewoners van de stad binnen de deadline om beloningen te ontvangen. Je weet maar nooit wie er om hulp zal vragen.

Rekruteren: voeg sterke krijgers die je ontmoet, aan je team toe. Ze zeggen eerst misschien nee, maar als je ze geschenken geeft of uitnodigt voor een maaltijd, kun je ze misschien overhalen.

Herbergen: hier kun je uitrusten, eten en je beurten gebruiken om automatisch ervaring op te doen en materialen te verzamelen. Personages kunnen hier ook met gesprekken hun onderlinge support versterken.

Verken een grootse wereld met tijdsdruk:

Je kunt ook buiten de muren van Dagsion op reis gaan om je team te versterken. Buiten de muren van de stad valt er nóg meer te beleven, dankzij de uitgebreide wereldkaart. Als je dacht dat je zonder tijdsdruk vrolijk rond kon lopen, dan heb je het alleen wel mis. De klok tikt namelijk bij elke stap die je zet. Daarom is het van groot belang dat je jouw expeditie zorgvuldig plant.

Is jouw planning gemaakt? Bezoek dan dorpjes, koop lokale goederen, verzamel informatie of verbeter je vaardigheden tijdens Skirmish-gevechten. Tevens zijn er in de wereld hier en daar ook Dagsion dungeons, waar je bijvoorbeeld materialen kunt vinden die jouw wapens versterken.

Pre-orders zijn geopend!

Heeft Fire Emblem: Fortune’s Weave-Direct en dit artikel jouw interesse gewekt? Dan ben je vast blij om te horen dat het spel vanaf nu vooraf te bestellen is – zowel digitaal als fysiek. Net als bij vorige Nintendo-releases op de Switch 2, zal de fysieke uitgave 10 euro meer kosten. Mocht je de game willen pre-orderen, dan kan dat voor een bedrag van €69,99 in de Nintendo Store voor de digitale versie, de fysieke is € 79,99. De Direct sloot af met een aantal leuke extraatjes voor o.a. Nintendo Music, die lees je hier!

Kijk jij uit naar de release van Fire Emblem: Fortune’s Weave?