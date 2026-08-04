56e Grand Prix Tetris 99 staat in het teken van Splatoon Raiders

Eind vorige maand verscheen de eerste echte singeplayer Splatoon-game. Om de release van Splatoon Raiders te vieren, kan er later deze week een geïnspireerd thema ontgrendeld worden in Tetris 99. Door de trailer, die onderaan dit artikel te bekijken is, krijg je alvast een officiële blik op het thema, inclusief de muziek die op de achtergrond zal afspelen.

Spelers van Tetris 99 krijgen de mogelijkheid om vanaf vrijdag 7 augustus 09:00 tot dinsdag 11 augustus 08:59 het Splatoon Raiders-thema permanent te ontgrendelen. Dit doe je door 100 eventpunten zien te bemachtigen, wat je simpelweg doet door te spelen. Dit klinkt misschien vrij eenvoudig, maar de spelers worden elke dag alsmaar beter, waardoor het nog best een uitdaging kan zijn om snel punten te verzamelen!

Mocht je Tetris 99 nog nooit hebben gespeeld, dan is het goed om te weten dat die game gratis te spelen is op de Nintendo Switch als je in bezit bent van een NSO-abonnement. Het is dus zeker de moeite waard om het een keer uit te proberen! Ben je dankzij dit nieuwsbericht geïnteresseerd geworden in Splatoon Raiders? Lees dan vooral hier onze review terug!