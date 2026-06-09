Big Walk komt met rasse schreden naar Nintendo Switch 2

Een van de aankondigingen van de Nintendo Direct van vandaag was Big Walk. Deze multiplayergame verschijnt op 4 augustus voor Nintendo Switch 2.

Big Walk is een nieuw project van de makers van Untitled Goose Game. Klinkt alsof we een hoop chaos kunnen verwachten, maar de focus ligt hier meer op samen ontdekken, praten en wandelen. In de uitgebreide trailer leggen de devs uit hoe hun game werkt en wat je allemaal kunt doen. Big Walk is gemaakt om met meerdere mensen te spelen (en ondersteunt zelfs crossplay), maar hoeveel, dat bepaal je zelf. Het draait allemaal om communicatie en je zult ook zeker op de proef gesteld worden. Soms kun je niet met elkaar praten, en dan zul je moeten improviseren. Durf jij het avontuur aan met je vrienden?