Bekijk ‘m hier: om 15:00 uur de Nintendo Direct: Partner Showcase

Deze maand draaide de geruchtenmolen weer flink rond, want er zou dan toch echt een Nintendo Direct moeten komen in juli. Het werd nog even spannend, maar gistermiddag kwam dan eindelijk het verlossende woord naar buiten. Vanmiddag om 15:00 uur kunnen we met z’n alle genieten van een Nintendo Direct: Partner Showcase! De presentatie zal zo’n 25 minuten duren en zit vol Switch en Switch 2-spellen van partneruitgevers van Nintendo. Wat voor games bedrijven precies in voor ons in petto hebben, blijft nog even de vraag.

Gelukkig hoef je vanmiddag niet nog even snel opzoek naar de Nintendo Direct, want die is gemakkelijk hieronder te bekijken. Kijk je mee?