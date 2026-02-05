Orbitals verschijnt aankomende zomer als een Switch 2-exclusive

Het eerste spel die tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase getoond werd was Orbitals. Als je in december naar de Game Awards hebt gekeken, wist je al dat deze game naar de Nintendo Switch 2 zou komen. Echter is er dankzij de presentatie meer duidelijk geworden over de releaseperiode: de titel verschijnt immers deze zomer! Op het prijskaartje en de exacte datum zullen we nog even moeten wachten. Wel weten we nu dat GameShare wordt ondersteund en dat maar één gamer het spel in bezit hoeft te hebben.

In het coöpavonturenspel Orbitals kruipen jij en je medespeler in de huid van Maki en Omura. Als deze twee ontdekkingsreizigers zal je galactische gevaren moeten trotseren. Gelukkig krijg je een handjevol hulpmiddelen voorgeschoteld: een Scraphook om platformen te grijpen en verplaatsen, een Liquid Launcher om middels water mechanismen te activeren en een Beam Cannon om met intense hitte obstakels te vernietigen. Combineer deze voorwerpen en maak het mogelijk om op een onverwachte manier puzzels op te lossen.

Ben je benieuwd geworden naar Orbitals? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!