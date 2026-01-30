Gerucht: Nintendo Direct van volgende week is een Partner Showcase

Een paar dagen geleden schreven we over een gerucht dat er volgende week een Nintendo Direct zou plaatsvinden. Afgelopen maandag wist de leaker NateTheHate2 nog niet om wat voor soort Direct het zou gaan: er zijn immers meerdere varianten. Op dit moment lijkt er meer duidelijkheid te zijn, aangezien de populaire lekker via diverse reacties op X laat weten dat het om een Partner Showcase zou gaan.

Uiteraard is het afwachten of Nintendo volgende week überhaupt een online presentatie geeft, maar NateTheHate2 blijft volhouden dat het 5 februari toch echt zover moet zijn. Hoewel er op dit moment nog een paar nieuwe spellen gepland zijn, blijven Switch- en Switch 2-fans hongerig naar nog meer games. Zodra er een officieel woord van Nintendo naar buiten is gekomen, dan laten we dat natuurlijk via onze website weten. Tot die tijd zal de geruchtenmolen zoals altijd ongetwijfeld blijven draaien.

Partner. Feb 5th. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 29, 2026

I've been told it is a Partner Direct. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) January 29, 2026