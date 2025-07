Releasedatum voor Shantae Advance: Risky Revolution (Switch)

Shantae Advance: Risky Revolution, het verloren vervolg op de originele Shantae-game verscheen in 2023 voor de Game Boy Advance. Toen al vroegen fans om een release op moderne consoles. Inmiddels zijn we twee jaar verder en wordt die wens werkelijkheid. Want ontwikkelaar WayForward onthult nu dat de game op 19 augustus digitaal beschikbaar komt voor moderne platformen waaronder de Nintendo Switch! De game is al te vinden in de Nintendo eShop, alleen nog zonder een datum en prijskaartje.

Digitale release

Bij de digitale release kun je kiezen uit een standaardversie of de Deluxe Edition. Bij die laatste ontvang je natuurlijk de game maar ook drie exclusieve kostuums die Shantae’s uiterlijk veranderen en haar vaardigheden verbeteren. Deze kostuums zijn alleen beschikbaar via deze editie en zijn niet los te verkrijgen. Bekijk vooral ook de nieuwe trailer onderaan dit bericht waarin deze extra garderobe-stukken voor Shantae voorbij komen. Het lijkt erop dat de standaard digitale release voor zo’n €25 verkocht gaat worden en de Deluxe Edition voor ongeveer €35. De werkelijke prijzen zullen ongetwijfeld snel in de eShop genoemd gaan worden, dus houd nog even een slag om de arm.

Fysieke release

Ook komt er een fysieke release, die wordt verzorgd door Limited Run Games. In de planning staan drie versies: een standaard editie, een Classic Edition en een Revolutionary Edition. Pre-orders voor deze drie uitgaven starten op 8 augustus. Neem vooral een kijkje op de website mocht je geïnteresseerd zijn in een fysieke versie. Goed om te weten is dat alle fysieke uitgaven de Deluxe Edition-kostuums op cartridge bevatten.

Shantae komt terug in een avontuur dat al 20 jaar in de maak is!

Shantae Advance: Risky Revolution is een side-scrolling actie-platformgame die alle bekende elementen van de Shantae-games bevat. Met een artstijl die zo uit het Game Boy Advance-tijdperk komt is Shantae Advance een waar vervolg zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Met genoeg bazen om te bevechten, transformaties en labyrinten om te verkennen. Baan je al buikdansend een weg door de game of verplaats je tussen twee lagen door middel van speciale deuren. Aan deze moderne versie is trouwens een versusstand toegevoegd waardoor vier spelers het tegen elkaar kunnen opnemen in de Battle Mode.

