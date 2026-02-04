Nintendo bevestigd Nintendo Direct Partner Showcase voor 5 februari

Update: De direct duurt ongeveer 30 minuten.

De geruchten zijn waar. Op 5 februari zal Nintendo een Nintendo Direct uitzenden met een focus op third party partners. Na een redelijke periode van geruchten voor een Nintendo Direct die deze week zou moeten verschijnen is het dus eindelijk bevestigd. Morgen, donderdag 5 februari om 15:00. Op het moment van schrijven is de lengte onbekend, maar volgens leakers zal het een goede Direct moeten worden met redelijk wat belangrijke partners.

Wees er op voorbereid dat er weinig tot geen Nintendo IPs voorbij zullen komen. Hoewel soms games als Hyrule Warriors wel eens een opwachting maken zal dat hooguit een klein gedeelte innemen.