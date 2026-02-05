Indiana Jones and the Great Circle komt naar de Nintendo Switch 2

Aan het einde van de Nintendo Direct: Partner Showcase liet Bethesda Softworks nog drie Nintendo Switch 2-spellen zien. Eén daarvan was Indiana Jones and the Great Circle. Die game verscheen eerder al op de andere grote consoles, maar vanaf 12 mei kunnen ook Nintendo-fans met deze titel aan de slag op hun nieuwste console! We zullen dus nog even moeten wachten op dit Indiana Jones-spel, al is de game wel al later vandaag vooraf te bestellen.

Indiana Jones and the Great Circle speelt zich af in het jaar 1937, waar sinistere machten op jacht zijn naar een eeuwenoude kracht. Tijdens dit filmachtige avontuur reis je rond de wereld en kom je onder andere langs bij de piramides van Gizeh en de gezonken tempels van Sukhothai. Daarnaast moet de speler z’n verstand goed gebruiken om listige puzzels op te lossen en jouw vertrouwde zweep gebruiken om het op te nemen tegen gevaarlijke vijanden.

Ben je benieuwd geworden naar Indiana Jones and the Great Circle? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!