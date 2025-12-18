Beyblade X: Evobattle – Nintendo Switch 2 Edition aangekondigd

Afgelopen maand verscheen Beyblade X: Evobattle wereldwijd voor de Nintendo Switch. Nu slechts een maand later hebben uitgever FuRyu en ontwikkelaar Groove Box Japan nieuws: er komt een Switch 2-versie aan. Beyblade X: Evobattle – Nintendo Switch 2 Edition zal nog vandaag moeten uitkomen.

De westerse prijzen zijn nog niet aangekondigd, de Japanse daarentegen wel. De Upgrade Pack om de Switch-versie te upgraden naar deze verbeterde versie zal in Japan 1,000 yen kosten. Omgerekend naar euro’s zou dat onder de tien euro betekenen. De Switch 2-versie belooft verschillende verbeteringen. Onder andere zal er een hogere resolutie zijn en hogere framerate. Daarnaast zullen ook de laadtijden verminderd zijn.

Beyblade X: Evobattle is gebaseerd op de vierde generatie van de Beyblade-franchise. De game draait om het naar wens aanpassen van Beyblades en er dan vervolgens mee te battlen. Battlen kan zowel middels de verhaalmodus als online tegen andere spelers wereldwijd.

Ga jij Beyblade X: Evobattle – Nintendo Switch 2 Edition aanschaffen? Laat het ons weten in de reacties!