ConcernedApe deelt ‘heel binnenkort’ update over Switch 2-editie van Stardew Valley

Tijdens de Nintendo Direct in september werd een Switch 2-editie van Stardew Valley onthuld. Die versie zou onder andere gebruik moeten gaan maken van de muisfunctionaliteit waar de nieuwe console zo mee pronkt. De release van de S2-editie stond gepland voor het najaar van 2025. Maar inmiddels nadert het einde van het jaar snel, dus fans worden ongerust. Online vragen zij ontwikkelaar Eric ‘ConcernedApe’ Barone naar de status van de Switch 2-editie. Zijn antwoord is dat hij ‘heel binnenkort een aankondiging gaat doen‘:

I'll announce something very soon sorry about the long wait — ConcernedApe (@ConcernedApe) December 17, 2025

Mocht je de oorspronkelijke onthulling gemist hebben: de Switch 2-editie van Stardew Valley bevat muisbesturing, splitscreen voor vier spelers en online multiplayer voor acht spelers. Ook bevat het GameShare-ondersteuning, zodat Switch- en Switch 2-gebruikers die geen exemplaar van de game hebben ook mee kunnen doen.

Ook over update 1.7 laat ConcernedApe in reactie op vragen van fans online toch wat meer los:

there will be some more character/social stuff, it's also traditional to add a new farm type. Lots more but I don't want to reveal much yet — ConcernedApe (@ConcernedApe) December 17, 2025

Afgelopen augustus blies hij zijn trouwe fans omver door aan te kondigen dat er tóch nog een Stardew Valley-update in de pijplijn zit. Eerder beweerde hij immers plechtig dat hij de geliefde farming sim voorlopig aan de wilgen zou hangen. Zijn focus zou volledig op Haunted Chocolatier komen te liggen. In september nuanceerde hij de aankondiging van update 1.7. Hij zag natuurlijk hoe dit nieuws de Stardew-community op z’n kop zette. Daarom drukte hij zijn fans op het hart om vooral nog niet te veel verwachtingen te hebben. Ja, er komt een update, maar die zal voorlopig nog even op zich laten wachten.

Hoop jij snel iets te horen over de Switch 2-editie van Stardew Valley? Of liever over Haunted Chocolatier?