Volontés ontvangt releasedatum voor de fysieke release

Volontés heeft een ontzettend hobbelige weg achter de rug. In mei verscheen deze otome in Japan zonder Engels. Niet veel later besloot de ontwikkelaar opnieuw een Kickstarter te doen voor een Engelse vertaling, na een al eerdere mislukte poging. Ditmaal was het eindelijk een succes en zou Volontés een release in het Westen krijgen. Over een precieze releasedatum was lang niets bekend, tot nu. De ontwikkelaar heeft onthuld dat er een fysieke release aankomt met zowel de optie voor de Engelse als Japanse taal. Deze zal in Japan te koop zijn. Daarnaast is de releasedatum daarvan op 26 maart 2026 vastgesteld. Over de digitale release is op dit moment nog niets bekend, maar het is aannemelijk dat dat rond diezelfde tijd zal zijn.

Volontés is een ‘Dark Fantasy X Suspense’-otome-game. Na een aanval op haar stad verliest de hoofdpersoon alles en iedereen. Zij wordt gered door een mysterieus persoon en meegebracht naar een magische stad. Daar hoort ze dat zij de Moon Witch is, zij die het land voorspoed moet brengen. Maar of dat zo’n gemakkelijk verhaal gaat worden? En of het lot haar de liefde brengt? Bekijk hier de officiële site voor de fysieke release.

Kijk jij uit naar de fysieke release van Volontés? Laat het ons weten in de reacties!