Beyond the Dark: Nightwatch komt exclusief naar de Nintendo Switch 2

Er komt weer een horror-game exclusief naar de Switch 2! Beyond the Dark: Nightwatch is de debuutgame van Atlantis Studio. De titel wordt ontwikkeld in Unreal Engine 5 en staat nog voor dit jaar op de planning. Atlantis Studio is een nieuwe indie-studio gevestigd in Frankrijk. Het bedrijf is opgericht door Ru Weerasuriya, medeoprichter van Ready at Dawn (God of War PSP-games, Okami op Wii, The Order: 1886) en Nico Augusto. Beyond the Dark: Nightwatch wordt een gedeelde horror-ervaring voor twee spelers, gebouwd rond asymmetrische samenwerking.

Communicatie vormt dan ook de sleutel in dit avontuur dat draait om overleven in de duisternis. Eén speler wordt alleen wakker in een vreemd, zeer verontrustend huis. Je wordt achtervolgd door een vreemde entiteit die in de schaduwen loert. Ontsnappen is dan ook geen gemakkelijke opgave, maar gelukkig heb je hulp! Het is aan de tweede speler om de acties van de eerste speler via het videobewakingssysteem te begeleiden. Samenwerken is jullie enige hoop. Gescheiden door perspectief, maar verbonden door een gedeeld doel, moeten beide spelers in realtime communiceren, strategieën bedenken en reageren op de gruwelen om hen heen. Deze coöperatieve horror-ervaring maakt communicatie tot zowel jullie grootste kracht als jullie grootste risico. Duidelijke instructies kunnen je redden. Misverstanden kunnen je fataal worden. Lukt het jullie om het samen tot het einde vol te houden?

Is Beyond the Dark: Nightwatch mogelijk een game voor jou?