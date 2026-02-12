Launchtrailer voor TOKYO SCRAMBLE (Switch 2-exclusive)

Gisteren verscheen TOKYO SCRAMBLE, een Switch 2-exlusive die in de Nintendo Direct van vorige week donderdag werd aangekondigd. Deze survivalgame is voor €29,99 digitaal verkrijgbaar in de Nintendo eShop. De makers beloven een zintuigprikkelend avontuur waarbij je overlevingskansen tijdens je eerste speelsessie minimaal zijn. Daarom kun je de gevaren alleen, maar ook in co-op aangaan door samen te experimenteren en leren ​​dankzij de GameShare- en GameChat-functies op de S2. Om de release te vieren heeft uitgever Binary Haze Interactive een launchtrailer online gezet. Je vindt de beelden hieronder.

Heb jij het in je om levend uit een prehistorische wereld te ontsnappen?

In TOKYO SCRAMBLE speel je als Anne, een middelbare scholier die in de krochten van een ondergrondse wereld onder de stad Tokyo terechtkomt. Neem het op tegen een diverse en dodelijke reeks Zino (mysterieuze beesten die op dinosaurussen lijken) terwijl je je een weg baant door het verraderlijke landschap. Het enige dat jij wil is terugkeren naar je huis boven de grond. Dat probeer je via zogenaamde multi-genre-actiegameplay:

Vechten: Anticipeer vijandelijke aanvallen en sla terug met behulp van apps

Sluipen: Ontwijk vijanden door ongehoord te bewegen en uit het zicht te blijven

Strategie: Gebruik apps om vijanden af te leiden en te slim af te zijn

Ben je nieuwsgierig geworden naar TOKOYO SCRAMBLE? Wij zijn dit avontuur momenteel aan het spelen. Onze review zal begin volgende week online komen. Nog even geduld dus!