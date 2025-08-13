LEGO Voyagers reist over een maand naar de Nintendo Switch

Tijdens Summer Game Fest 2025 werd er bekendgemaakt dat LEGO Voyagers naar Nintendo’s hybride console zou komen. Echter wisten we begin juni nog niet wanneer het spel van het team achter LEGO Builder’s Journey naar de Switch zou komen. Inmiddels is daar verandering ingekomen, want middels een nieuwe trailer is de releasedatum naar buiten gekomen. Daardoor weten we dat Switch-bezitters op maandag 15 september aan de slag kunnen met deze game.

In LEGO Voyagers gaan jij en een vriend samen op een missie om een verlaten ruimteschip te redden. Zoals je misschien al verwacht bestaan de diverse gebieden uit allerlei LEGO-steentjes, maar ditmaal ben jij er zelf ook eentje. Als bouwsteentje zal je vele uitdagingen voorgeschoteld krijgen en kom je erachter waarom twee stenen beter zijn dan één. Deze co-op game is zowel online als lokaal te ervaren. Heb jij al zin in deze onvergetelijke reis?

Ben je benieuwd geworden naar LEGO Voyagers? Neem dan hieronder een kijkje naar de allernieuwste trailer van deze titel!