Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds komt naar het Westen (Switch)

Fans van de geliefde Hakuoki otome-games kunnen hun hart ophalen. De fandisk die in oktober 2022 onder de titel Hakuouki Shinkai: Ten’un no Shou al in Japan verscheen gaat ook naar het Westen komen! Dat werd gisteren onthuld tijdens de eastasiasoft Spring & Early Summer 2026 Showcase. Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds wordt voor de Nintendo Switch de eerste officiële Engelstalige lokalisatie van Tenun no Shou! Een precieze releasedatum is er nog niet, maar het zou ergens begin 2027 moeten gebeuren. Fysieke pre-orders gaan later deze week via Playasia van start!

As revealed in our new Spring & Early Summer 2026 Showcase today, Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds for Nintendo Switch will be the first official English localization of Tenun no Shou! Physical preorders open later this week!



🍁 https://t.co/adqzVzq2vP pic.twitter.com/NXsL0b0cMJ — eastasiasoft (@eastasiasoft) June 1, 2026

Hakuoki

Hakuoki is onder de fans een otome-klassieker. De aangekondigde Westerse fandisk is het vervolg op de Switch-release Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom uit 2024. Die bevatte twee historische otome-games, namelijk de geremasterde versies van Hakuoki: Edo Blossoms en Hakuoki: Kyoto Winds. Deze verschenen voor de Switch al eerder in Japan en bij ons ook al op andere platforms. De oorspronkelijke game, Hakuoki: Shinsengumi Kitan, kwam in 2008 uit voor de PlayStation 2. Het verhaal is deels geïnspireerd door historische feiten en speelt zich af in het 19de eeuwse Japan. In deze setting volg je het hoofdpersonage, de jonge Chizuru, die in Kyoto op zoek is naar haar vader. Hier lees je trouwens onze review van Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom. Hakuoki groeide uit tot een media-franchise met naast videogames ook animeseries en manga-adaptaties. In februari van dit jaar verscheen nog Hakuoki SSL ~Sweet School Life~ voor de Nintendo Switch, een spin-off dat zich afspeelt op Hakuou Academy, een privéschool.

Meer romantiek

De aanstaande fandisk is niet zozeer een vervolg, maar meer een uitbreiding van het romantische verhaal van heldin Chizuru en de knappe krijgers van de Shinsengumi. We gaan terug naar de gebeurtenissen uit het origineel en verkennen daarin nieuwe romantische situaties waarin Chizuru weer beslissingen zal moeten nemen. Wil je alvast een eerste indruk van wat we kunnen verwachten? Bekijk dan onderstaande openingsvideo die met de aankondiging gedeeld werd.

Komt Hakuoki Memoirs: Drifting Clouds op jouw wensenlijstje voor 2027?