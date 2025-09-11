LEGO Voyagers reist ook naar de Switch 2

Tijdens Summer Game Fest 2025 werd een gloednieuwe LEGO-game voor de Nintendo Switch aangekondigd: LEGO Voyagers. Het nieuwe project van het team van LEGO Builder’s Journey. Vorige maand werd ook de releasedatum onthuld. Met nog vier dagen tot de release blijkt nu dat er toch ook een Switch 2-versie van de game gaat komen. Dat maken uitgever Annapurna Interactive en ontwikkelaar Light Brick Studio bekend. Beide Switch-versies zullen voor €24,99 te koop gaan zijn in de Nintendo eShop.

Ga samen op een onvergetelijk LEGO-avontuur

Voor deze nieuwe game verruilt LEGO de grote franchises als Marvel en Horizon Zero Dawn voor een uniek, kleinschalig co-op-avontuur. In LEGO Voyagers gaan jij en een vriend samen op een missie om een verlaten ruimteschip te redden. Zoals je misschien al verwacht bestaan de diverse gebieden uit allerlei LEGO-steentjes, maar ditmaal ben jij er zelf ook eentje. Als bouwsteentje krijg je vele uitdagingen voorgeschoteld en kom je erachter waarom twee stenen beter zijn dan één. Ontdek al puzzelend en samenwerkend een mooi verhaal over vriendschap. Woorden heeft deze game niet nodig om zijn poëtische boodschap over te brengen. Wat de co-op betreft, kun je er zowel voor kiezen om online te spelen of naast elkaar op de bank. Met een Friend’s Pass hoeft maar één van jullie de game aan te schaffen.

Kijk jij uit naar LEGO Voyagers? Vanaf maandag kunnen jij en een vriend samen op deze onvergetelijke reis!