LEGO Voyagers is vanaf vandaag te spelen

Vanaf vandaag is de gloednieuwe LEGO-game LEGO Voyagers te spelen. Er is zowel een Nintendo Switch- als een Switch 2-versie verschenen. Beide versies zijn voor €24,99 te koop in de Nintendo eShop. De release van het nieuwe project van het team van LEGO Builder’s Journey wordt natuurlijk gevierd met een launchtrailer. Je vindt de video onderaan dit bericht.

Ga samen op een onvergetelijk LEGO-avontuur

Voor deze nieuwe game verruilt LEGO de grote franchises als Marvel en Horizon Zero Dawn voor een uniek, kleinschalig co-op-avontuur. In LEGO Voyagers gaan jij en een vriend samen op een missie om een verlaten ruimteschip te redden. Zoals je misschien al verwacht bestaan de diverse gebieden uit allerlei LEGO-steentjes, maar ditmaal ben jij er zelf ook eentje. Als bouwsteentje krijg je vele uitdagingen voorgeschoteld en kom je erachter waarom twee stenen beter zijn dan één. Ontdek al puzzelend en samenwerkend een mooi verhaal over vriendschap. Woorden heeft deze game niet nodig om zijn poëtische boodschap over te brengen. Wat de co-op betreft, kun je er zowel voor kiezen om online te spelen of naast elkaar op de bank. Met een Friend’s Pass hoeft maar één van jullie de game aan te schaffen.

Ga jij samen met een vriend aan de slag met LEGO Voyagers? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!