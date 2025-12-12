Anime co-op game Orbitals aangekondigd voor Switch 2

Tijdens de Game Awards zijn er meerdere Switch en Switch 2-games aangekondigd. Zo kon je eerder vandaag al lezen dat er tijdens de show onder andere een nieuwe Mega Man werd aangekondigd. Alsmede een Switch 2-versie voor Pragmata. Richting het eind van de show werd er daarnaast ook een geheel nieuwe Switch 2 exclusive uit de doeken gedaan, namelijk de game Orbitals. Orbitals is een co-op met een retro anime artstijl. De game speelt zich af in de ruimte en doet qua gameplay een beetje denken aan Split Fiction en It Takes Two. De game verschijnt ergens in 2026 exclusief voor de Switch 2. Bekijk de trailer hieronder.

In de game speel je met Maki en Omura, twee onafscheidelijke ruimte verkenners met meer doorzettingsvermogen dan ervaring. Jullie gaan samen op onderzoek in de ruimte opzoek naar hulp voor hun vervallende thuisbasis, een ruimtestation dat gevangen zit in een kosmische storm. Het duo moet de storm trotseren en het onbekende intrekken in een wanhopige poging om hun thuis te redden. Het zal slimme oplossingen, moed en teamwork vergen om het te overleven!