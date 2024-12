‘Bijzondere’ fighting-game Ketsu Battler verschijnt 12 december

Soms schieten woorden tekort. Dat geldt in elk geval voor deze nieuwe fighting game, ‘Ketsu Battler’, die ook in de Europese eShop zal verschijnen. In deze game kies je één van de unieke Ketsu Battlers om je tegenstander te lijf te gaan. Hiervoor heb je een zwaard, dus dat lijkt allemaal nog wel normaal. Maar in deze game houd je personage zijn zwaard niet in de hand, maar tussen zijn billen. En dat zie je terug in het Joy-Con-gebruik. Geen zorgen, die mag je gewoon bij je broekriem instoppen. Maar als je wilt aanvallen, moet je wel aan het werk. Ik kan het niet mooier maken dan het is: als je je vijand aan wilt vallen, zul je moeten twerken. Onderstaande video laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

Ketsu Battler is een partygame zoals die alleen uit Japan kunnen komen. Als je je glutes en lachspieren aan het werk wilt zetten, kun je vanaf 12 december los. De game staat momenteel in de Amerikaanse eShop voor $4.99, dus we kunnen hier een vergelijkbare prijs verwachten. Ga jij Ketsu Battlen deze donkere maanden, of houd je het toch bij Super Smash Bros? Laat het ons weten in de comments!