Shin chan: Shiro and the Coal Town krijgt fysieke release

Afgelopen oktober kwam Shin chan: Shiro and the Coal Town uit op de Nintendo Switch. Dat was enige tijd na de oorspronkelijke release in Azië, maar beter laat dan nooit, toch? Inmiddels is de game ook in Europa verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Je kon echter ook nog even wachten op de fysieke editie, want die was ook al aangekondigd. Limited Run Games zal deze weer gaan verzorgen, net als bij de vorige Shin chan-game. Veel was er nog niet over bekend, maar nu heeft LRG onthuld wat je met een fysiek exemplaar allemaal in huis haalt.

Uiteraard kun je een standalone variant aanschaffen – gewoon de game zelf – maar voor de echte fans van de rebelse deugniet is er ook een collector’s edition. En daar zitten natuurlijk wat leuke extraatjes bij. Zo is de art sleeve in de hoes omkeerbaar, maar krijg je ook de soundtrack op flexidisc, een standee en een speldje erbij. Vanaf 10 december kun je een pre-order plaatsen bij Limited Run Games.

De familie Nohara gaat naar de prefectuur Akita, omdat Hiroshi daar een baan aangeboden heeft gekregen. Ze gaan daar een rustig leven proberen te leiden op het platteland vlakbij Hiroshi’s ouders. Het leven is goed, met het vangen van insecten, vissen en gezellig samen zijn. Echter, dat verandert snel als Shiro vol met roet over zijn lijf opeens voor Shinnosuke staat. Na een korte achtervolging vindt hij een trein. Een trein met een mysterieus sfeertje. Wanneer hij aanboort van de trein gaat, belandt hij in Coal Town. Een levendige stad die bevroren lijkt te zijn in tijd en nog hangt in de Showa Era. Vanaf dan start zijn nieuwe avontuur in Shin chan: Shiro and the Coal Town.

