[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 50

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit?

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

Prijs in de Nintendo eShop: €34,99 – 10 december 2024

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind is een beat-‘em-up in retrostijl, vergelijkbaar met Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. In deze game neemt het team zich op tegen een robot-reïncarnatie van de geduchte aartsvijand van de Power Rangers. Robo Rita heeft een portaal gecreëerd om zichzelf terug in de tijd te sturen en eindelijk de Power Rangers te vernietigen door samen te werken met haar jongere zelf. Samen beginnen Robo Rita en Rita het verleden terug te draaien, te herschrijven en te remixen om zo de formatie van de Power Rangers te voorkomen en het verloop van de geschiedenis te veranderen. Kunnen de tieners met attitude de twee Rita’s verslaan? Of zullen deze en hun leger van monsterlijke vijanden er eindelijk in slagen de Power Rangers te vernietigen?

Fairy Tail 2

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99 – 13 december 2024

Fairy Tale 2 is de nieuwe RPG gebaseerd op de populaire fantasy serie met dezelfde naam. Het is een vervolg op het eerste deel, dat in 2020 naar de Switch kwam. Dit deel behandeld de ‘Alvarez Empire Arc’ wat de climax was van het oorspronkelijke verhaal. Speel als hoofdpersonages Natsu, Lucy en andere leden van de Fairy Tail guild en herbeleef de epische gevechten tegen hun grootste vijanden: Emperor Spriggan (Zeref) van de Alvarez Empire, zijn team elite strijders, de ‘Spriggan 12’ en de wereldverwoestende Black Dragon Acnologia. Het vechtsysteem van de vorige game is helemaal opnieuw ontworpen en bevat nu realtime gevechten die nog flitsender en impactvoller zijn. Gebruik verschillende strategische aspecten in je voordeel en ervaar de spanning van zinderende gevechten!

Anton Blast

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 13 december 2024

in Antonblast kruip je in de huid van de heetgebakerde Dynamite Anton of zijn al even driftige collega Annie om elk obstakel in het level kort en klein te slaan. Allemaal met je trouwe hamer natuurlijk. Eindbazen beginnen niks tegen de toorn van Anton (of Annie) terwijl je jouw spirits probeert terug te stelen van niemand minder dan Satan. Deze game is hevig geïnspireerd door games als Wario Land, dus verwacht lekker veel chaos!

Wat verder verschijnt in de week van 9 tot en met 15 december

9 december – Sweet Survivors – Complete Edition

10 december – Taito Milestones 3

11 december – I am an Air Traffic Controoler AIRPORT HERO

11 december – Rascal’s Escape

12 december – Block Blaster DX

12 december – Snow Man Story

12 december – Victory Heat Rally

12 december – Paw of Fury: Maki

12 december – Rescue The Beagles

12 december – Azura’s Crystals

12 december – Timore Narhelma

12 december – Smile Simulator

12 december – The Escape Room Chronicles – ep2: Escape from The Old School Building

13 december – Fairy Tale 2 – Digital Deluxe

13 december – Fairy Tale 2 – Ultimate Edition

13 december – Archer Maclean’s DropZone: 40th Anniversary Edition

13 december – Chernobylite – Complete Edition

13 december – Bridge Race – Complete Edition

13 december – Neon Beats

13 december – Border Police Contraband Simulator 2024

13 december – Ninja 1987

13 december – Monkey Kong – New York

14 december – Aquatic Life – Fish Simulator RPG

