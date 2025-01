Blades for Hire onderweg naar de Switch

Strategische management game Blades for Hire is onderweg naar de Switch. Dat hebben uitgever Valkyrie en ontwikkelaar DoubleTap bekend gemaakt. Het project, wat momenteel nog steeds in ontwikkeling is, staat gepland voor release dit jaar en zal dan ook op de Switch verschijnen. Valkyrie Initiative heeft ook een aankondigingstrailer online gezet, waarin je onder andere alvast een deel van de gameplay kunt bekijken. Die trailer vind je hieronder.

Blades for Hire is een strategische management game waarin je een guild van huurlingen aanstuurt. Jij speelt een man van nobele afkomst die alles verloren heeft. Zijn familie, vrienden, rijkdommen en zelfs de kans om zijn familie titel te erven worden van hem weggenomen, en hij blijft met niets anders achter dan zijn leven. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten besluit hij alles op alles te zetten om te overleven. En daarbij is niets heilig.Hij geeft niet meer om zijn titel of de eer van waar hij vandaan komt. Hij moet rekeningen betalen, en het maakt hem niet uit wat hij daarvoor moet doen. Omkoping, afpersing, bedreigingen, geweld en zelfs moord, er is weinig ruimte voor empathie en compassie in het leven van een huurling. Start een guild en volg deze gevallen held op een reis van zero to hero… of een zeer gewelddadig einde.