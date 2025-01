Graveyard Keeper krijgt fysieke release met Undead Edition

Graveyard Keeper is een onnauwkeurige middeleeuwse begraafplaats simulator. Deze game, waarin je je eigen begraafplaats bouwt en onderhoud verscheen oorspronkelijk in 2018 op steam, en maakte in 2019 de digitale overstap naar de Switch. Nu blijkt er binnenkort ook een fysieke versie aan te komen. Op verschillende websites zijn namelijk pre-order gevonden van Graveyard Keeper – Undead Edition. Deze versie bevat de game en alle eerder uitgebrachte uitbreidingspakketten zoals, Breaking Dead, Stranger Sins en Game of Crone. De releasedatum van deze fysieke versie staat gepland op 21 februari en zal €39,99 kosten.

Waar gaat Graveyard Keeper – Undead Edition over?

Graveyard Keeper is dus een middeleeuwse begraafplaatssimulator. Je bouwt en beheer je eigen kerkhof, waarbij je de kosten zo laag mogelijk probeert te houden. Naast de … gebruikelijke taken die een grafmeester voor zijn kiezen krijgt zul je ook verschillende vormen van entertainment kunnen toevoegen om jou onderneming te laten groeien. Wat dacht je bijvoorbeeld van een heksenverbrandingsfestival? In zijn kern is dit dan ook een kapitalistische game waarin je al het mogelijke doet om verder te komen in het leven. Naast de originele game voegt de Undead Edition de huidige drie DLC’s toe:

Breaking Dead: Maak een leger van ondode werkers die taken op je kerkhof automatisch uitvoeren.

Game of Crone: Hierin help je de gevangenen die aan de Inquisitie ontsnapt zijn te overleven in de wildernis. Dit doe je door ze te voorzien van alles wat ze nodig hebben en hun kamp te ontwikkelen tot een versterkte nederzetting. Hou de voordelen hiervan in het oog en bescherm ze tegen het zwaard en het vuur. Daarnaast moet je ook de omstandigheden ontwarren van een wreed spel, wat leidde tot de Grote Knal en de terugkeer van de Oeroude Vloek.

Stranger Sins: Het achtergrondverhaal is niet het enige. Herinner je je Lumberjack, Beekeeper, de broers Corey en Tress, en de andere, zwijgende NPC’s nog? Die krijgen bijna allemaal een stem en een persoonlijkheid in deze uitbreiding, welke zowaar nog vreemder zijn dan in het oorspronkelijke spel. Ga op zoek naar mysterieuze artefacten van vroeger en kom meer te weten over de achtergronden en relaties van deze NPC’s. Als het je tenminste lukt om ze aan het praten te krijgen.