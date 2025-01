SteamWorld Build ontvangt fysieke release

Eind 2023 maakte SteamWorld Build zijn opwachting in de Nintendo eShop voor €29,99. Het betrof slechts een digitale release en van een fysieke release was toen geen sprake. Zojuist heeft Super Rare Games onthuld dat ze binnenkort een fysieke versie zullen uitbrengen van deze SteamWorld-game. Er zullen vierduizend exemplaren beschikbaar zijn en op is ook echt op. De verkoop start 9 januari 2025 om 19.00 uur op de site van Super Rare Games. Naast de vierduizend Switch-exemplaren zullen er ook tweeduizend PlayStation 5-exemplaren de verkoop in gaan. Mocht je tot aankoop overgaan, dan ontvang je niet alleen de fysieke versie bij aankoop. Je krijgt daarbij namelijk ook een instructieboekje, een sticker en tradingcards. Al met al een mooie fysieke release van SteamWorld Build.

In SteamWorld Build keer je terug naar het SteamWorld-universum en ga je aan de slag om een mijnstad te bouwen. Zo bouw je gebouwen en probeer je alle nieuwe bewoners tevreden te houden. Bovendien is er een mijn te verkennen pal onder de stad.

Ben jij geïnteresseerd in deze fysieke release van SteamWorld Build? Laat het ons weten in de reacties!