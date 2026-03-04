Blighted komt deze herfst naar de Switch 2

Een andere game die tijdens de Indie World Showcase werd aangekondigd is Blighted. Deze Metroidvania actie-RPG van Drinkbox Studios komt in de herfst van 2026 naar de Switch 2 en pc via Steam. De studio achter Blighted kennen we van titels als Nobody Saves the World en Guacamelee!.

In Blighted staat je een duister avontuur te wachten. Vecht je een weg door een psychedelische western-nachtmerrie om de herinneringen van je volk terug te winnen. De kwaadaardige Sorcisto heeft je dorp veroverd en de wereld besmet met een dodelijke plaag. Als enige overlevende van zijn vernietigingstocht moet je vechten in surrealistische, vijandige omgevingen om machtige eindbazen te verslaan en de herinneringen van je volk terug te vinden… voordat je eigen plaag je overneemt. Speel alleen of met een vriend via lokale of online multiplayer terwijl je de geheimen van een corrupte wereld ontrafelt.

Nieuwsgierig naar Blighted? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer!